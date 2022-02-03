Выборы президента Могилянки: что происходит и почему МОН не признает результаты

Недавние выборы президента Киево-Могилянской академии получили большую огласку. Возмущение студентов и общественности вызвало решение Министерства образования и науки.

В МОН не признали результаты голосования и назначили новый конкурс на должность президента вуза.

Как объясняют такую позицию в министерстве и почему с ней не согласны представители образовательного сообщества — читайте в материале.

Выборы президента

20 января 2022 года в Национальном университете Киево-Могилянская академия состоялся первый тур выборов президента вуза. Согласно протоколу избирательной комиссии, кандидаты получили такое количество голосов: Александра Гуменная – 201 голос (33,9%), Сергей Квит – 232 голоса (39,1%).

Участие в голосовании приняли 457 избирателей (77,06%) из 593. 22 избирателя (3,7%) не поддержали ни одного кандидата, было испорчено два бюллетеня (0,3%).

Второй тур выборов проходил 27 января. На следующий день, утром 28 января, были обнародованы результаты голосования, согласно которым Сергей Квит набрал 235 голосов (52,80%). В то же время за его оппонентку, Александру Гуменную, проголосовал только 191 избиратель (42,92%).

Против всех было 18 голосов (4,04%), испортили один бюллетень. Общее присутствие на выборах составило 445 избирателей (75,04%).

Поэтому, по результатам подсчета голосов, новым президентом НаУКМА объявили Сергея Квита.

Сергей Квит

Правовое заключение по результатам выборов

В правовом заключении экспертов, среди которых есть заслуженные юристы, кандидаты юридических наук, доктора права, относительно результатов второго тура выборов президента говорится, что никаких оснований сомневаться в результатах выборов 27 января 2022 года нет.

Они отмечают: законом Украины О высшем образовании предусмотрено, что избранным руководителем вуза считается кандидатура, набравшая во втором туре более 50% голосов лиц, которые приняли участие в голосовании. В списки избирателей было включено 593 человека, участие в голосовании приняли 445 человек.

— Количество голосов, поданных за Сергея Квита, с учетом бюллетеней из всех трех ящиков, составляет 235, что на основании абзаца 12, части третьей, статьи 42 закона О высшем образовании является основанием признания этого кандидата избранным, — говорится в заключении.

Попытка сорвать выборы

В том же правовом заключении речь идет о том, что во время проведения голосования произошел инцидент, которым хотели сорвать выборы.

Так, 27 января, около 13.30, ориентировочно 11 мужчин спортивного телосложения украли один ящик с бюллетенями и влили зеленую жидкость в другой. На место вызвали полицию, которая составила протокол, а затем нашла и вернула похищенный ящик с минимальными повреждениями ориентировочно в 14.10.

Избирательная комиссия решила не останавливать голосование и использовать третий (запасной) ящик, который был опечатан надлежащим образом перед началом голосования.

После завершения голосования избирательная комиссия решила осматривать, открывать и подсчитывать бюллетени в каждом ящике отдельно. Бюллетени во всех ящиках, в том числе и в том, который был похищен, признали надлежащими и такими, что могут быть учтены для установления результатов выборов.

Эксперты, составлявшие правовое заключение, объяснили, что избирательная комиссия не имела правовых оснований прекращать голосование даже после того, как один ящик украли, а в другой залили жидкость. Поскольку:

списки избирателей и неиспользованные бюллетени оставались под контролем;

в помещении для голосования был запасной ящик;

до завершения голосования (15.00) с момента похищения ящика оставалось еще 1,5 часа, а данные протокола избирательной комиссии указывают на то, что за этот период проголосовали еще 103 избирателя;

с момента похищения избирательная комиссия использовала только новый ящик, чтобы отдельно подсчитать голоса, которые были до и после инцидента.

Кроме того, когда члены избирательной комиссии осмотрели похищенный ящик после его возвращения, то установили: характер повреждений четко указывал на то, что из него просто не могли вытащить бюллетени.

Также в правовом заключении подчеркнули, что когда избирательная комиссия принимала решение, учитывать эти бюллетени при подсчете голосов или нет, то никаких возражений со стороны кандидатов, наблюдателей и представителя Министерства образования не было. Как не было и никаких письменных заявлений или жалоб.

Соответственно, эксперты пришли к выводу, что все действия избирательной комиссии являются законными.

Поэтому в правовом заключении отметили, что Министерство образования и науки должно заключить контракт на пять лет с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом.

Позиция Министерства образования

2 февраля в Министерстве образования и науки сообщили, что экспертно-кадровая комиссия установила нарушения законодательства Украины и устава университета в процессе проведения выборов НаУКМА.

Учитывая это, МОН решило рекомендовать объявить новый конкурс на должность президента Национального университета Киево-Могилянская академия.

В комментарии Укринформу министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что не будет признавать результаты выборов президента НаУКМА, потому что они произошли с нарушениями.

— Признать выборы, которые прошли не в соответствии с процедурой, министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН находился в заведении высшего образования и наблюдал за этими выборами. Там была привлечена полиция, мы потребовали и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательный ящик покидал избирательный участок почти на час. Ящик был разбит. Вернули ли они тот или другой — много вопросов можно задавать. Поэтому как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы. Более того, будет приказ о проведении повторных выборов, – заявил он.

По словам Шкарлета, сообщение о нарушении процедуры выборов, кроме сообщения наблюдателя от МОН, было и от одного из кандидатов на выборах в НаУКМА – и.о. президента НаУКМА Александры Гуменной.

Позиция студентов и наблюдательного совета университета

Наблюдательный совет Национального университета Киево-Могилянской академии осудил решение Минобразования объявить повторный конкурс на должность президента учебного заведения.

– Такие действия должностных лиц МОН Украины являются противоправным вмешательством в выборы президента НаУКМА, нарушают право университета на автономию и самоуправление и имеют признаки злоупотребления властью или служебным положением.

Со своей стороны студенты Киево-Могилянской академии объявили бессрочную забастовку из-за решения Минобразования назначить повторный конкурс на должность президента вуза.

Они убеждены, что Министерство образования и науки превысило свои полномочия, когда не признало результаты выборов президента Национального университета Киево-Могилянской академии.

– Мы считаем приказ министерства о назначении нового конкурса на должность президента НаУКМА несоблюдением действующего законодательства, наступлением на университетскую автономию и обесцениванием академических свобод, – говорится в совместном заявлении.

В то же время основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud, эксперт по вопросам образования Александр Кондратюк в комментарии Фактам ICTV говорит, что ситуация с перевыборами в Киево-Могилянской академии имеет признаки вмешательства в академический процесс и автономию вуза.

Ведь, согласно решению избирательной комиссии, а также на основании закона О высшем образовании, выборы президента в НаУКМА состоялись.

Александр Кондратюк предполагает, что непризнание результатов и назначение нового конкурса через три месяца скорее напоминает нежелание видеть во главе столичного вуза победителя выборов.

Также Александр Кондратюк обращает внимание на то, что решение МОН кажется необоснованным еще и с учетом похожих по сценарию недавних выборов в недавно созданном харьковском Государственном биотехнологическом университете.

Там в конце декабря тоже выбирали ректора. Тогда, по странному стечению обстоятельств, во время 20-минутного кварцевания комнаты в конце голосования стали происходить непонятные метаморфозы.

Как рассказали наблюдатели, бюллетени аккуратно складывались, словно мгновенно заразились педантичностью. Но это никого не удивило из наблюдателей МОН.

Требует аргументировать назначение новых выборов и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

– Я всегда был и остаюсь сторонником университетского самоуправления, согласно которому только сообщество университета имеет право выбирать себе руководителя. И это право – священное! Это ведь часть народовластия. В рамках парламентского контроля направил обращение к Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН об отказе признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов, — отметил он.

Что предусматривает закон

Статья 42 закона Украины О высшем образовании четко говорит:

— Выборы считают такими, что состоялись, если участие в них приняло более 50% от общего количества лиц, имеющих право участвовать в выборах, каждый из которых имеет один голос и голосует лично. Избранным руководителем высшего образования считается лицо (кандидатура), которое набрало более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура — более 50% голосов лиц, принявших участие в голосовании.

Как видим, в законе ничего не говорится о том, что Минобразования может не признавать выборы. Но закон также говорит: если лицо (кандидатура), избранное руководителем высшего образования, не прошло специальной проверки, то учредитель вуза или уполномоченный им орган в течение семи календарных дней после ее окончания объявляет новый конкурс на замещение должности руководителя высшего образования.

Вместе с тем, в том же комментарии Укринформу Сергей Шкарлет сообщил, что МОН действительно получило пакет документов, которые по результатам выборов подал один из кандидатов на должность президента Сергей Квит. Но, по его словам, эти документы будут рассмотрены в ближайшее время.