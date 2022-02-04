В Киеве на базе территориального центра комплектования и социальных услуг откроют первые милитари-ЦПАУ. Военный комиссар, полковник ВСУ Юрий Максимов в интервью Фактам ICTV рассказал, как они будут работать и какие услуги можно получить.

По его словам, конституционной обязанностью каждого украинца является защита родины и коммуникатором между гражданами и государством является территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В таких центрах гражданам выдают документы, однако это обычно создает очереди.

– Сейчас на базе Киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки завершается обустройство, назовем это так – милитари ЦПАУ (Центр предоставления админуслуг – Ред.). Территориальные центры комплектования решают ряд вопросов: меры мобилизационной подготовки, отбор людей на военную службу по договору, меры прозаиска. Не менее важны вопросы социальной защиты военных пенсионеров, бывших военнослужащих, членов их семей, — отмечает Юрий Максимов.

По словам полковника, главную идею для создания военного ЦПАУ взяли непосредственно из гражданских ЦПАУ, которые существенно упростили предоставление админуслуг обычным гражданам.

Как это будет работать

– Человек придет в Территориальный центр комплектования и соцподдержки, где для начала на ресепшене сможет получить первые консультации. В Центре установят табло и терминалы, где можно будет ознакомиться со списком услуг: социальные и юридические. Также доступна информация о вступлении на военную службу по контракту, — отмечает полковник Юрий Максимов.

Также граждане могут проконсультироваться с юристами, психологами, военными, которые будут заниматься набором на военную службу по контракту.

Военный комиссар напомнил, что в Украине есть Единый электронный реестр военнообязанных и призывников. Для того чтобы именно этот реестр работал его необходимо периодически наполнять – это происходит посредством получения информации из других реестров.

— Для упрощения предоставления услуг в военных ЦПАУ будут использоваться данные, которые люди раньше предоставляли: копии паспортов, идентификационных номеров и т.п. Это все будут брать из соответствующих реестров. И когда человек придет, чтобы стать на военный учет, уже значительное количество необходимых документов будет в территориальном центре комплектования. Это поможет количественно и качественно вести военный учет граждан, – рассказал полковник Юрий Максимов.

Отметим, что первый подобный военный ЦПАУ планируют открыть в Киеве на следующей неделе, 8 февраля.

Ранее министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов правительству в Верховной Раде анонсировал планы по реформированию бывших военных комиссариатов.