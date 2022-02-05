Монументальную скульптуру Родина-мать в Киеве подсветили цветами государственного флага. На один вечер монумент стал полностью сине-желтым.

Об этом сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

— Родина-мать как будто оделась в желто-голубой наряд. Самый высокий монумент Украины подсветили цветами государственного флага в знак единения нашей нации и защиты украинской земли, — отметил министр культуры.

Событие состоялось по инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины, Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

– Мы, украинцы, умеем объединяться ради мира. Благодарны, что во многих странах мира поддерживают наши усилия по сдерживанию агрессора. Флаг – символ нашей независимости и несгибаемости, – убежден Александр Ткаченко.

По его мнению, после просмотра на сине-желтый монумент Родина-мать появляются невероятные впечатления и усиленное чувство гордости за Украину.

Фото: Александр Ткаченко