В Украине с 1 января вырос размер надбавки по уходу за ребенком с инвалидностью. Все потому, что изменился прожиточный минимум, от которого зависит ряд социальных выплат.

Для лиц с инвалидностью с детства, которые относятся к подгруппе А I группы, его повысили с 2 901 грн до 3 868 грн. Теперь он равен 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1 934*200% = 3 868 грн).

В то же время пенсия по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А теперь составляет также 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Поэтому с 1 января для детей до 6 лет выплата составляет 4 200 грн (2 100*200%); для детей от 6 до 18 лет — 5 236 грн (2 618*200%).

Помощь лицам с инвалидностью с детства, которые относятся к подгруппе Б I группы

С 1 января вырос и размер надбавки по уходу за ребенком с инвалидностью, который относится к подгруппе Б I группы. Теперь такая помощь составляет не 50, а 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Поэтому, с учетом повышения, пенсия по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы Б I группы выросла до 3 868 грн (1934*200%).

В Минсоцполитики напомнили, что размеры государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью в течение года будут расти в соответствии с повышением прожиточного минимума.

Как будет меняться прожиточный минимум в 2022 году — читайте в нашем материале.