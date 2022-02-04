Атмосферные фронты с северо-запада Европы ухудшат погоду в Украине. С ними на территорию страны 5 и 6 января проникнут мокрый снег, сильный ветер, однако есть и плюсы – придет потепление, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в зоне осадков сначала окажется западная и северная части страны.

– Большинство центральных областей попадут во влажную воздушную массу в субботу днем. Юг и восток почувствуют приход атмосферных фронтов с осадками поздно вечером 5 февраля и ночью 6 февраля. Ветер в большинстве областей будет северо-западным с переходом на юго-западный, порывистый, местами до штормовых порывов, – уточнила она.

В то же время, как говорит Диденко, изменение направления ветра на южный повлечет за собой потепление, хотя в ближайшую ночь еще будет холодно – преимущественно -2 -9, на севере – до -7 -12.

Ночью теплее всего будет не на юге, а на западе – около нуля градусов.

– Однако днем ​​в субботу температура воздуха повсюду в Украине повысится, разве что в восточных областях еще задержится небольшой мороз. А вот в воскресенье и в восточной части тоже потеплеет, – прогнозирует синоптик.

По Украине 6 февраля в течение дня 0 +3, на юге +2 +6.

В Киеве 5 февраля будет облачно, снег с переходом в мокрый снег. Ночью -6 -9, днем ​​потеплеет до оттепели, но усилится ветер. В воскресенье существенных осадков не ожидается, будет теплая ветреная погода.