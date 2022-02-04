СБУ обезвредила подпольную “фабрику” фейковых аккаунтов для информационных диверсий России

Правоохранители разоблачили и обезвредили очередную гибридную угрозу информационно-подрывной деятельности, организованную специальными службами России против Украины.

По данным Службы безопасности Украины, в Житомирской области нейтрализовали кибергруппу, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу из РФ.

Эти страницы распространяли деструктивную и манипуляционную информацию, проводили информационные диверсии против государственной безопасности Украины.

Правонарушители использовали специальное программное обеспечение, произведенное в России. Хакерская программа создавала виртуальные аккаунты без сервисов мобильной связи.

Через специализированные интернет-платформы готовые аккаунты передавали заказчикам из России. За свою работу они получали деньги, которые переводили на электронные кошельки небанковских платежных систем, запрещенных в Украине.

Представители страны-агрессора распространяли провокационные и дезинформационные материалы, чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию на территории Украины.

Прокуратура открыла производство по ст. 111 (Государственная измена) и ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

Двоих жителей Житомирской области могут посадить в тюрьму на 15 лет с возможной конфискацией имущества. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к преступлению. Продолжается досудебное расследование.