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Снег и до -4°C: какой будет погода в Украине 5 февраля

Марта Бондаренко редактор ленты
Снег и до -4°C: какой будет погода в Украине 5 февраля

В субботу, 5 февраля, в Украине будет преобладать морозная погода, в западных областях возможен снег.

Так, в северных регионах ночная температура опустится до -12°C, а дневная будет колебаться от -4°C до -2°C. В течение дня ожидается мокрый снег.

Также морозно будет и на востоке – там ночная температура снизится до -11°C, а днем ​​до -4°C. Синоптики прогнозируют снег.

В некоторых западных областях: Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской в ​​течение суток пройдет мокрый снег, дневная температура будет колебаться от -1°C до +3°C.

В Винницкой области 5 февраля и ночью и днем ​​без существенных осадков. Ночная температура опустится до -5°C, а дневная будет колебаться от -1°C до +1°C. В других центральных регионах — до -3°C.

На юге страны и в Крыму днем ​​до +2°C, без существенных осадков.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pixabay

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