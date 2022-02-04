В субботу, 5 февраля, в Украине будет преобладать морозная погода, в западных областях возможен снег.

Так, в северных регионах ночная температура опустится до -12°C, а дневная будет колебаться от -4°C до -2°C. В течение дня ожидается мокрый снег.

Также морозно будет и на востоке – там ночная температура снизится до -11°C, а днем ​​до -4°C. Синоптики прогнозируют снег.

В некоторых западных областях: Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской в ​​течение суток пройдет мокрый снег, дневная температура будет колебаться от -1°C до +3°C.

В Винницкой области 5 февраля и ночью и днем ​​без существенных осадков. Ночная температура опустится до -5°C, а дневная будет колебаться от -1°C до +1°C. В других центральных регионах — до -3°C.

На юге страны и в Крыму днем ​​до +2°C, без существенных осадков.