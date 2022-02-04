В субботу, 5 февраля, в Украине будет преобладать морозная погода, в западных областях возможен снег.
Так, в северных регионах ночная температура опустится до -12°C, а дневная будет колебаться от -4°C до -2°C. В течение дня ожидается мокрый снег.
Также морозно будет и на востоке – там ночная температура снизится до -11°C, а днем до -4°C. Синоптики прогнозируют снег.
В некоторых западных областях: Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской в течение суток пройдет мокрый снег, дневная температура будет колебаться от -1°C до +3°C.
В Винницкой области 5 февраля и ночью и днем без существенных осадков. Ночная температура опустится до -5°C, а дневная будет колебаться от -1°C до +1°C. В других центральных регионах — до -3°C.
На юге страны и в Крыму днем до +2°C, без существенных осадков.