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Выборы президента Могилянки: МОН отменило приказ о новом конкурсе

Татьяна Забожко редактор ленты
Выборы президента Могилянки: МОН отменило приказ о новом конкурсе

Министерство образования и науки Украины поздно вечером 3 февраля отменило приказ о новом конкурсе на пост президента Национального университета Киево-Могилянская академия.

Как уточнили в ведомстве, это решение приняли на совещании под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В совещании приняли участие также глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, народные депутаты Украины, а также представители Национального университета Киево-Могилянская академия.

Напомним, что 28 января на выборах президента университета по результатам второго тура голосования победу одержал Сергей Квит.

Однако 2 февраля Минобразования объявило повторный конкурс на пост президента, поскольку установило нарушение законодательства Украины и Устава университета во время проведения выборов НаУКМА.

Причина такого решения была в инциденте, который произошел во время голосования 27 января, когда 11 мужчин спортивного телосложения похитили ящик с бюллетенями.

Тогда голосование не прекращали, потому что после возвращения похищенного ящика спустя 40 минут члены комиссии установили, что из него не могли извлечь бюллетени.

После того, как Минобразования назначило повторный конкурс на пост президента НаУКМА, студенты Киево-Могилянской академии объявили бессрочную забастовку.

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Источник: Минобразования

Фото: Depositphotos

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