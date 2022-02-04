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Факты / Украина / Общество

Нашел пачку денег под рестораном и вызвал полицию: житомирянин растрогал сеть

Валентина Летяк редактор ленты
гривні

Видео о том, что вблизи ресторана на окраине Житомира нашли пачку денег, всколыхнуло сеть. Из-за резонанса события в полиции подтвердили, что действительно зафиксирован такой факт вечером 2 февраля.

После 21.00 к ним позвонил 22-летний житомирянин и сообщил, что случайно нашел в снегу значительную сумму денег.

Прибывшие на вызов полицейские зафиксировали все должным образом и изъяли средства.

В настоящее время правоохранители пытаются установить владельца. Для этого изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Забрать деньги можно в Житомирском отделе полиции №1, но владелец еще не появился.

Руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко отказалась назвать сумму, которая была в свертке.

Однако, по информации источников в полиции, речь идет примерно о 30 тыс. грн.

Источники: Нацполиция, УНИАН

Фото: Depositphotos

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