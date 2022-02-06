В Киеве на Крещатике состоялась акция иностранных граждан в поддержку Украины на фоне угрозы масштабного вторжения Российской Федерации. Протестующие вышли на центральную улицу столицы, чтобы выразить поддержку нашему государству.

Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV. По ее словам, участники акции поют гимн Украины.

Перед этим иностранцы устроили в столице Международный марш единства за Украину (International Unity March for Ukraine). Посредством акции они решили выразить поддержку украинцам на фоне угрозы эскалации со стороны России.

Участники марша собрались в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева. Они держали флаги стран-союзниц Украины. Оттуда они прошли шествием к Майдану Незалежности, где и спели гимн Украины.

Кроме того, участники марша развернули баннер в поддержку нашего государства.

На событии появились представители стран-членов Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Индии и даже Беларуси. Можно увидеть ряд иностранных журналистов и представителей СМИ.

Участники акции выступают против российской агрессии, которая длится в Украине уже более восьми лет. Они стремятся к миру на Донбассе и недопущению нового вторжения России.

Российская агрессия

Война на Донбассе длится более восьми лет. Жители временно оккупированных территорий на востоке Украины были вынуждены переехать в другие города и населенные пункты, чтобы сохранить свою жизнь.

Недавно появилась информация об угрозе масштабного вторжения России в Украину. Страны Евросоюза, США и Польша активно поддерживают наше государство и стремятся к деэскалации ситуации.

В иностранных СМИ сообщили, что Россия стянула к границам Украины 70% войск, необходимых для вторжения. Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.