Каждый работник в Украине имеет право на ежегодный отпуск. Но когда его выгоднее брать в течение 2022 года, чтобы иметь возможность и отдохнуть, и получить больше отпускных.

При выборе времени отдыха следует учитывать ряд факторов, таких как праздничные и выходные дни, а также количество рабочих дней в месяце.

Так когда выгоднее брать отпуск в 2022 году – читайте в материале.

Как рассчитывается продолжительность отпуска

Продолжительность ежегодного отпуска рассчитывается в календарных днях.

В то же время стоит отметить, что праздничные и нерабочие дни при расчете суммы отпускных не учитываются.

В течение года есть 11 таких дней (согласно ст. 73 Кодекса законов о труде Украины): Новый год (1 января); Рождество Христово (7 января и 25 декабря); Международный женский день (8 марта); День труда (1 мая); День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая); День Конституции Украины (28 июня); День независимости Украины (24 августа); День защитников и защитниц Украины (14 октября); Пасха; Троица.

Когда выгоднее брать отпуск в 2022 году

Как объяснила в комментарии Фактам ICTV старший бухгалтер по начислению заработной платы ООО СЛМ Новости Ирина Червинская, выгоднее уходить в ежегодный отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней.

– Тот месяц, в котором больше рабочих дней, например, 21-22, тогда выгоднее уходить в отпуск. А не в том, где 19 дней, – отметила Ирина Червинская.

Например, в июле выгоднее брать отпуск, чем в январе или в мае, поскольку в июле больше рабочих дней.

Стоит учитывать тот факт, что один день отпуска оплачивается меньше одного рабочего дня. Это объясняется тем, что расчет среднего заработка для начисления отпускных выплат производится на основе календарных дней (а не рабочих).

К примеру, зарплата работника за месяц составляет 10 000 грн (зарплата включает оклад, надбавки, премии и т.п.). В месяце 31 календарный день, из которых 20 рабочих (в 2022 году это, например, может быть октябрь). За один рабочий день работник получит 500 грн. А за один день отпуска – 333 грн (10 000 грн / 30 календарных дней (поскольку 14 октября – это праздничный день, который приходится на пятницу и в расчет не берется)).

Таким образом, если в месяце больше рабочих дней, после выхода из отпуска сотруднику будет начислено больше зарплаты за отработанные дни. И вместе с отпускными общая сумма полученных за месяц средств будет больше.

Кроме того, по словам Ирины Червинской, выбирая лучшее время для отдыха в 2022 году, нужно решить для себя: хотите вы сэкономить дни отпуска или получить больший размер отпускных выплат. Здесь важно определиться относительно выходных (включать или не включать их в отпуск):

1. Если работник хочет дольше отдохнуть, но в то же время использовать как можно меньше дней отпуска, следует присоединить отпуск к выходным и праздничным дням.

К примеру, если взять отпуск в 2022 году с 3 по 6 мая, то в общей сложности выйдет 10 дней отдыха (с учетом выходных и праздничных дней). При этом отпускные будут начислены только за четыре дня, а выходные в отпуск не включены, что позволит сохранить дни на будущее.

2. Если же работник хочет получить большую сумму отпускных, нужно взять отпуск также на выходные, поскольку в таком случае они будут оплачиваться, и стараться, чтобы отдых не приходился на неоплачиваемые праздничные дни.

К примеру, зарплата работника за месяц условно составляет 20 000 грн (это оклад, надбавки, премии и т.п.). В месяце 30 календарных дней, из которых 22 рабочих (праздничных нет). За один рабочий день работник получит 909 грн, а за пятидневную рабочую неделю – 4 545 грн.

Если же речь идет об отпуске, то за один день отдыха работник получит 667 грн (20 000/30 календарных дней). За пять дней отпуска сумма выплаты составит 3 335 грн. Однако если взять отпуск на семь дней (с понедельника по воскресенье, то есть включая выходные), размер выплаты составит уже 4 669 грн.

– Поэтому, если человек хочет сохранить дни отпуска, он не учитывает, что так будет меньше денег. А если хочет, чтобы было больше денег, тогда нужно брать отпуск так, чтобы были и рабочие, и выходные дни. За счет этих двух дней, субботы и воскресенья, вы как раз и подтянете свои отпускные к той сумме, которая должна быть у вас за рабочие дни, — рассказала Ирина Червинская.

В целом же на размер отпускных может влиять и ряд других факторов: когда человек принят на работу, какой у него график, брал ли он отпуск без сохранения зарплаты, находился ли на больничном и т.д.

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до его начала.

На какой срок предоставляется ежегодный отпуск

Согласно закону Украины Об отпусках, граждане имеют право на ежегодный основной отпуск в размере не менее 24 календарных дней (ст. 6). За человеком в это время сохраняется место работы и зарплата.

При этом некоторые категории работников могут претендовать и на более продолжительный ежегодный основной отпуск. Речь идет о:

• промышленно-производственном персонале угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической промышленности (длительность отпуска увеличивается на два дня за каждые два отработанных года и может достигать 28 календарных дней);

• работниках, занятых на подземных горных работах, в карьерах и рудниках глубиной от 150 метров (длительность отпуска может составлять 28 дней независимо от стажа работы);

• работниках лесной промышленности и лесного хозяйства, государственных заповедников, национальных парков, лесничеств (28 календарных дней);

• военизированном личном составе горноспасательных частей (30 календарных дней);

• руководящих работниках учебных заведений и учреждений образования, педагогах, научно-педагогических работниках и научных работниках (до 56 календарных дней);

• лицах с инвалидностью I и II групп (30 календарных дней); лицах с инвалидностью III группы (26 календарных дней).

Законодательством также предусмотрен ежегодный дополнительный отпуск для некоторых категорий граждан:

• лиц, работающих при вредных и тяжелых условиях труда (длительность дополнительного отпуска составляет до 35 календарных дней);

• работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой, выполняется в условиях повышенного риска для здоровья, в особых географических и геологических условиях (длительность дополнительного отпуска может достигать 35 календарных дней);

• работников с ненормированным рабочим днем (предусмотрено до 7 дней дополнительного отпуска).

По желанию работника ежегодный дополнительный отпуск могут предоставить одновременно с основным отпуском или отдельно от него (ст. 10 закона Об отпусках).

Следует отметить, что общая продолжительность основного и дополнительного отпуска не может превышать 59 календарных дней за один рабочий год. В то же время, для работников, занятых на подземных горных работах, общая продолжительность может достигать 69 дней.

Кроме того, есть: дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с учебой; творческий отпуск для окончания диссертации, написания учебников; отпуск для подготовки и участия во всеукраинских и международных соревнованиях; дополнительный отпуск пострадавшим участникам Революции Достоинства, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и т.д.

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Когда можно претендовать на ежегодный отпуск

В первый год работы сотрудник может взять полный ежегодный основной и дополнительный отпуска, если он отработал не менее шести месяцев на новом рабочем месте. Однако есть и исключения, когда отпуск могут дать раньше этого срока. Эти исключения касаются:

• женщин перед декретным отпуском или после него, а также женщин, имеющих двоих и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

• лиц с инвалидностью;

• лиц до 18 лет;

• мужчин, жены которых находятся в декретном отпуске;

• граждан, уволенных после прохождения срочной военной службы, военной службы по призыву, если после увольнения они были приняты на работу в течение трех месяцев;

• совместителей (одновременно с отпуском по основному месту трудоустройства);

• работников, желающих присоединить отпуск ко времени сдачи экзаменов в учебных заведениях, зачетов, написания дипломных, курсовых работ;

• работников, имеющих путевку для прохождения санаторно-курортного лечения;

• родителей-воспитателей детских домов семейного типа.

Если сотрудник работает на определенном предприятии или в компании два года и более, ежегодные отпуска предоставляются в любое время рабочего года.

В случае увольнения работнику должны предоставить неиспользованный отпуск. Датой увольнения в этом случае будет последний день отпуска.

Запрещено не предоставлять полные ежегодные отпуска два года подряд.

В то же время, по просьбе сотрудника ежегодный отпуск могут поделить на части. При этом основная часть должна составлять не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из ежегодного отпуска возможен только с его согласия и при особых условиях: для предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или устранения их последствий, для предупреждения несчастных случаев, гибели, порчи имущества предприятия.

Источник: Закон Украины Об отпусках, Кодекс законов о труде Украины