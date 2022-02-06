Правоохранители разоблачили сеть мошеннических Call-центров в Киеве, Львове и Одессе, где работали более 140 людей. Они представлялись работниками банков и заставляли украинцев сообщать пароли к своим финансовым счетам.

По данным Министерства внутренних дел, сфера деятельности злоумышленников распространялась на территорию нескольких стран.

Работники фейковых Call-центров говорили, что они — представители банковских учреждений или правоохранительных органов. Они заставляли собеседников сообщить личные данные и пароли.

Мошенники использовали психологические методы влияния и действовали по подготовленной инструкции. С помощью программы для подмены телефонного номера мошенники пытались скрыть свою незаконную деятельность.

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В МВД отметили, что клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet (скрытой сети, доступ к которой возможен только через определенное программное обеспечение). Полученные деньги они присылали на электронные кошельки или переводили в криптовалюту.

Полицейские приостановили деятельность мошеннических Call-центров. Они проводят санкционированные обыски и принимают меры по установлению организаторов, участников преступной деятельности, пострадавших и сумме нанесенного ущерба.

Предварительная квалификация производства – ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники могут попасть в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества.