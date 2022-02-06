Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Использовали психологические методы: полицейские разоблачили мошенников в Киеве и Львове

Юля Захарченко редактор ленты
Использовали психологические методы: полицейские разоблачили мошенников в Киеве и Львове

Правоохранители разоблачили сеть мошеннических Call-центров в Киеве, Львове и Одессе, где работали более 140 людей. Они представлялись работниками банков и заставляли украинцев сообщать пароли к своим финансовым счетам.

По данным Министерства внутренних дел, сфера деятельности злоумышленников распространялась на территорию нескольких стран.

Работники фейковых Call-центров говорили, что они — представители банковских учреждений или правоохранительных органов. Они заставляли собеседников сообщить личные данные и пароли.

Мошенники использовали психологические методы влияния и действовали по подготовленной инструкции. С помощью программы для подмены телефонного номера мошенники пытались скрыть свою незаконную деятельность.

Читайте
В Киеве мошенники занимались махинациями под видом инвестирования в криптовалюту

В МВД отметили, что клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet (скрытой сети, доступ к которой возможен только через определенное программное обеспечение). Полученные деньги они присылали на электронные кошельки или переводили в криптовалюту.

Полицейские приостановили деятельность мошеннических Call-центров. Они проводят санкционированные обыски и принимают меры по установлению организаторов, участников преступной деятельности, пострадавших и сумме нанесенного ущерба.

Предварительная квалификация производства – ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники могут попасть в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: МВД

Фото: МВД

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка