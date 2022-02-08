Особенности оформления наследства, если нет завещания

Владелец имущества имеет право составить завещание как на все наследство, так и на его часть. Это предусмотрено частью 2 статьи 1236 Гражданского кодекса Украины. В Министерстве юстиции объяснили, как наследуется именно неохваченное завещанием имущество.

– Часть наследства, не охваченная завещанием, наследуется наследниками по закону на общих основаниях. В число этих наследников входят также наследники по закону, которым другая часть наследства была передана по завещанию, – говорится в статье 1245 ГК.

То есть такое наследство открывается в пользу наследников по завещанию и по закону. В случае их отсутствия имущество переходит к территориальной общине (статья 1277 ГК).

В то же время, поскольку наследование по завещанию и по закону рассматриваются как отдельные и полностью самостоятельные, в случае, если один человек претендует на имущество одновременно по обоим основаниям, принятие наследства по завещанию не означает, что последний лишается права на наследование по закону.

Все, что нужно знать об оформлении наследcтва, читайте в инструкции на сайте ICTV.