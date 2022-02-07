В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады территориальной обороны, в которых приняли участие девять батальонов.

По данным Киевской городской государственной администрации, они состоялись в выходные дни. На территории учебного центра участники однодневного собрания изучили основы ориентировки на местности, принципы работы радиооборудования и шифрования сообщений.

Они отработали индивидуальные боевые навыки, тактику и домедицинскую помощь в условиях, приближенных к бою, и научились основным принципам поведения со взрывчаткой.

– В случае провокаций или открытой агрессии враг встретит сопротивление на каждом перекрестке и мосту. В каждом районе Киева его встретят силы теробороны, — убежден подполковник Александр Павлий.

Он подчеркнул, что такие подразделения теробороны укомплектовывают, обучают, готовят к развертыванию в других городах и областях Украины.

На собрание пришло около 80 новичков-рекрутов, среди которых было много женщин. Инструкторы рассказали, что по итогам занятий многие рекруты захотели заключить контракт резервиста территориальной обороны.

В КГГА напомнили, что ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о теробороне Киева можно узнать на горячей линии по телефону 080-050-70-28 или в специальном разделе на официальном сайте правительства столицы.