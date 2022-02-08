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Факты / Украина / Общество

160 тыс м³ в сутки: на Харьковщине заработала новая газовая скважина

Алексей Савицкий Журналист Факти ICTV, обозреватель по вопросам нефти и газа
160 тыс м³ в сутки: на Харьковщине заработала новая газовая скважина

Дочерняя компания НАК Нафтогаз УкраиныУкргаздобыча — запустила в работу новую разведочную скважину на Беспаловском месторождении в Харьковской области.

Как сообщает компания, скважина имеет наклоннонаправленный профиль.

Ее глубина достигла 5,2 тыс. м, а дебит составил 160 тыс. кубометров газа в сутки.

Кроме высокого суточного дебита по результатам бурения удалось расширить площадь промышленной газоносности продуктивного горизонта, который эксплуатирует скважина.

— Беспаловское месторождение — относительно молодое. Сейчас запасы месторождения достигают более 4 млрд куб. м газа и мы продолжаем разведку месторождения – провели 3D-сейсмику, бурим разведочные скважины.

Кроме того, в 2018-м году запустили современную установку комплексной подготовки газа и интенсифицируем добычу на уже работающих скважинах. В итоге за последние четыре года компании удалось увеличить добычу на этом месторождении в четыре раза – до 222 млн куб. м газа в 2021 году, — отметил директор дивизиона Нефтегаз Разведка и Добыча Александр Романюк.

Александр добавил, что в 2022-м они ожидают сохранения этой положительной динамики, новая скважина будет способствовать этому.

Напомним, в январе 2022 года Укргаздобыча увеличила добычу природного газа, передав для нужд украинских потребителей 1,12 млрд кубометров голубого топлива. Это на 2% или 23 млн кубометров больше, чем в январе 2021 года.

Росту добычи способствовали, в частности, ввод в эксплуатацию четырех новых пробуренных скважин, 11 капитальных ремонтов скважин и других работ.

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