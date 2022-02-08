Противовоздушная оборона предполагает создание ракетной программы, запланированной на 10 лет. Она требует определенных расходов и финансирования.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в прямом эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.
– Противовоздушная оборона вообще, если мы говорим о противоракетной обороне, то она предусматривает огромную ракетную программу, которую нужно делать. Эта программа в проекте написана, она спланирована на 10 лет, – рассказал Резников.
По словам министра обороны, для выполнения программы необходимо финансирование. В настоящее время она проходит тестирование в аппарате СНБО.
– Она предполагает определенные значительные ассигнования. Сейчас она проходит тестирование в аппарате Совета национальной безопасности и обороны, затем будет утверждена и дальше правительство будет писать государственную целевую программу. Это когда мы делаем свое, – отметил министр.
По мнению главы Минобороны, Украины имеет возможности и способна создавать собственное вооружение. Для защиты своих граждан Украине необходимы системы разного уровня защиты.
– У нас есть мощные украинские предприятия с серьезным бэкграундом. Мы можем делать свое. Конечно, сегодня нам нужна система разного уровня защиты. Что-то мы можем получить от наших партнеров, но мечтать о дорогих и мощных комплексах… Я предлагаю, чтобы не было тех иллюзий.
Нам никто их никто не подарит. А во-вторых, именно это и будет главным резоном не провоцировать Россию. К сожалению, философия Don’t provoke Russia все еще работает во многих странах, – добавил Алексей Резников.