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Факты / Украина / Общество

Программа запланирована на 10 лет: Резников рассказал о противовоздушной обороне

Юля Захарченко редактор ленты
Олексій Резніков

Противовоздушная оборона предполагает создание ракетной программы, запланированной на 10 лет. Она требует определенных расходов и финансирования.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в прямом эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

– Противовоздушная оборона вообще, если мы говорим о противоракетной обороне, то она предусматривает огромную ракетную программу, которую нужно делать. Эта программа в проекте написана, она спланирована на 10 лет, – рассказал Резников.

По словам министра обороны, для выполнения программы необходимо финансирование. В настоящее время она проходит тестирование в аппарате СНБО.

– Она предполагает определенные значительные ассигнования. Сейчас она проходит тестирование в аппарате Совета национальной безопасности и обороны, затем будет утверждена и дальше правительство будет писать государственную целевую программу. Это когда мы делаем свое, – отметил министр.

По мнению главы Минобороны, Украины имеет возможности и способна создавать собственное вооружение. Для защиты своих граждан Украине необходимы системы разного уровня защиты.

– У нас есть мощные украинские предприятия с серьезным бэкграундом. Мы можем делать свое. Конечно, сегодня нам нужна система разного уровня защиты. Что-то мы можем получить от наших партнеров, но мечтать о дорогих и мощных комплексах… Я предлагаю, чтобы не было тех иллюзий.

Нам никто их никто не подарит. А во-вторых, именно это и будет главным резоном не провоцировать Россию. К сожалению, философия Don’t provoke Russia все еще работает во многих странах, – добавил Алексей Резников.

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Источник: Свобода слова

Фото: Минобороны

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