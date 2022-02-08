Противовоздушная оборона предполагает создание ракетной программы, запланированной на 10 лет. Она требует определенных расходов и финансирования.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в прямом эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

– Противовоздушная оборона вообще, если мы говорим о противоракетной обороне, то она предусматривает огромную ракетную программу, которую нужно делать. Эта программа в проекте написана, она спланирована на 10 лет, – рассказал Резников.

По словам министра обороны, для выполнения программы необходимо финансирование. В настоящее время она проходит тестирование в аппарате СНБО.

– Она предполагает определенные значительные ассигнования. Сейчас она проходит тестирование в аппарате Совета национальной безопасности и обороны, затем будет утверждена и дальше правительство будет писать государственную целевую программу. Это когда мы делаем свое, – отметил министр.

По мнению главы Минобороны, Украины имеет возможности и способна создавать собственное вооружение. Для защиты своих граждан Украине необходимы системы разного уровня защиты.