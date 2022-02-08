Жители населенных пунктов на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях могут получить субсидию на электрообогрев.

Об этом рассказала в одном из интервью министр социальной политики Марина Лазебная.

Она объяснила, что из-за военных действий на Донбассе разрушена инфраструктура, пострадали газопроводы. Поэтому местным жителям, проживающим вблизи линии столкновения, часто приходится пользоваться электрообогревателями.

В связи с этим для таких граждан предусмотрели специальную субсидию. Ее размер составляет 1 500 – 1 700 грн.

– Линия разграничения в Донецкой и Луганской областях… Там у людей нет ни газового отопления, ни электроотопления. Потому что там все было разрушено. И мы сделали исключение для всех населенных пунктов, которые находятся на линии разграничения: дали право на субсидию по тарифам как для электроотопления… Это 1 500—1 700 грн, — подчеркнула Лазебная.

Она уточнила, что такой возможностью пока активно пользуются в Донецкой области. Министерство соцполитики будет работать с местными властями в Луганской области, чтобы там люди также пользовались новым видом субсидии.

Следует отметить, что в ноябре прошлого года Кабинет министров изменил порядок предоставления жилищных субсидий, в частности для граждан, проживающих на линии столкновения на Донбассе. Субсидию для них решили рассчитывать по нормативам, предусмотренным для электроотопления, и повысить ее размер на время отопительного сезона.

Источник: Телеканал Дом