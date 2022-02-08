С сегодняшнего дня украинцы в приложении Дія смогут сгенерировать справку о несудимости.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По данным Министерства цифровой трансформации, около 1 млн справок о несудимости выдают ежегодно. Такая справка необходима, например, для военкоматов или для работы.

Раньше получить документ можно было либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников, либо онлайн, однако сам процесс был достаточно долгим.

— Теперь справку можно получить за несколько кликов в приложении Дія, — отмечают в Минцифре.

Стоит отметить, что сегодня состоится онлайн-презентация ряда других услуг для Дії — это новые госуслуги и цифровые документы.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в приложении Дія вскоре появится полезная функция для водителей. Так, украинцы смогут делиться техпаспортом авто с другими людьми.

Фото: Дія