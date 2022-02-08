Право на получение субсидии в Украине имеют семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа. Сейчас он составляет 15% совокупного месячного дохода.

Для каждой семьи размер рассчитывается индивидуально. Это зависит от состава и дохода семьи.