Кто имеет право на субсидии
Право на получение субсидии в Украине имеют семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа. Сейчас он составляет 15% совокупного месячного дохода.
Для каждой семьи размер рассчитывается индивидуально. Это зависит от состава и дохода семьи.
Как оформить субсидию
Существует три способа оформления субсидии:
- Обратиться в орган соцзащиты по месту фактического проживания или регистрации. Однако важно знать, что заявления и документы нужно направлять в бумажном виде по почте или в электронной форме через сайт Минсоцполитики, Единый государственный портал электронных услуг.
- Передать документы в бумажном виде через уполномоченное лицо территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦПАУ (центры предоставления административных услуг).
- Сделать это онлайн через портал Дія.
Основные два документа для оформления субсидии – это заявление о назначении субсидии и декларация о доходах и расходах.
Дополнительно могут попросить договор аренды жилья, акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и т. п.
Как проверить, есть ли субсидия
Проверить, назначили ли вам субсидию на оплату коммуналки, можно, в частности, на сайте Министерства соцполитики.
Для этого необходимо ввести свой адрес. Там будет информация о состоянии и размере помощи на неотапливаемый и отапливаемый периоды.
Также вы можете ознакомиться с более подробной информацией, нажав на “глаз”, который находится в конце строки.
Как будут давать субсидию
В Украине с мая 2021 года субсидия выдается исключительно в наличной форме.
То есть субсидию перечисляют на карту выбранного банка.
Те, у кого нет счетов, могут получать помощь через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.
Кому не назначают субсидию
В 2022 году субсидия не предоставляется, если:
- общая площадь жилья превышает 130 кв. м для квартир и 230 кв. м – для частных домов (исключение – детские дома семейного типа);
- на депозите в банке находится более 100 тыс. грн;
- кто-либо из членов семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на более чем 50 тыс. грн (покупка земли, квартиры, дома, ценных бумаг и т. п.);
- в собственности есть транспортное средство, которому меньше 5 лет (кроме мопеда и прицепа).
Как проверяют субсидиантов
Сейчас уже никто не ходит по квартирам, а проверками получателей субсидий занимается Национальная социальная сервисная служба. Раньше это делало Министерство финансов.
Обычно субсидиантов проверяют в разных госреестрах. В случае обнаружения каких-либо несоответствий в ситуации разбираются органы соцзащиты.
Что, если найдут нарушения
Украинцам, незаконно оформившим субсидию, придется вернуть всю сумму предоставленной помощи.
Если человек отказывается добровольно вернуть сумму незаконно полученной субсидии, то назначивший его орган обратится в суд с иском о принудительном взыскании средств.