В этом году Киев выделил 11 млн грн на обновление системы оповещения в случае чрезвычайной ситуации. Теперь столица перейдет от аналоговой модели оповещения к цифровой. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Отмечается, что как аналоги были взяты системы оповещения, работающие в Польше, Нидерландах, Германии, США.

Петр Пантелеев подчеркнул, что осовременивание системы оповещения актуально из-за риска внешней агрессии.

– В условиях риска дальнейшей внешней агрессии и опасности внешнего конфликта мы вынуждены действовать решительно для защиты Киева и его жителей. В первую очередь речь идет о том, чтобы все звенья гражданской защиты города работали быстро и действенно. Система оповещения – гарантия четкой координации действий в случае чрезвычайного происшествия с учетом масштаба и причин, — отметил чиновник.

По его словам, на сегодняшний день некоторые элементы системы оповещения, несмотря на их рабочее состояние, не модернизировались десятки лет. Что касается новой системы оповещения, то она будет включать более широкий перечень каналов коммуникации, возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы.

Кроме того, сейчас обновляют инструкции для населения по порядку действий в случае чрезвычайной ситуации: на какие каналы коммуникации обращать внимание и что делать после сигнала тревоги.

Также обновят инструкции для различных типов учреждений, в частности медицинских учреждений, школ и детских садов, учреждений соцзащиты и т.д.

Напомним, что за последние семь лет киевские спасатели проверили более 11 тысяч подвалов, которые могут быть потенциальными укрытиями. Если еще несколько лет назад было 1,5 тысячи пригодных укрытий, то сейчас – 4,5 тысячи.

В настоящее время в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 укрытий, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты рабочей смены и почти 4500 сооружений двойного использования (355 подземных паркингов, 256 подземных переходов и 47 углубленных станций Киевского метрополитена, а также 3741 (подвал и полуподвал). Их расположение можно увидеть на карте на сайте КГГА.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует помнить основное правило – сохранять спокойствие. Что делать человеку, оказавшемуся в зоне боевых действий или в чрезвычайной ситуации — читайте в материале Фактов ICTV.