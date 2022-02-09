В четверг, 10 февраля, на всей территории Украины прогнозируется теплая, почти весенняя погода.

По данным Укргидрометцентра, на западе Украины ночью прогнозируется мокрый снег с дождем, а вот днем ​​осадков не будет. Теплее всего в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях — до +11°C. В остальных регионах температура прогнозируется от +6°C до +8°C.

Такая же погода будет и на севере, и в центре Украины: ночью мокрый снег, а днем ​​малооблачно и без осадков. Днем до +8°C.

В восточных регионах прогнозируется мокрый снег с дождем, температура от +3°C до +5°C.

В южных областях столбики термометров будут показываться +11°C, а на Крымском полуострове до +8°C.