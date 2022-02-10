Отменят ли ДПА-2022: Шкарлет объяснил причину задержки решения

Министр образования и науки Сергей Шкарлет ответил на вопросы родителей и педагогов по поводу того, будет ли проводиться ДПА в 2022 году.

Он отметил, что ищет решение этого вопроса совместно с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций.

– Отслеживаем, в частности, показатели заболеваемости Covid-19 в разных областях, – заявил министр.

По его словам, согласно Закону Украины О полном среднем образовании, учащиеся должны пройти государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам.

– Также замечу, что законодательством не предусмотрено освобождение от прохождения ДПА в 2022 году по одному или нескольким предметам. Кроме этого, закон не освобождает от прохождения ВНО соискателей образования, которые планируют поступать в вузы в 2022 году, – говорится в сообщении.

Однако министр уточнил, что если учесть ситуацию с распространением коронавируса, а также для того, чтобы минимизировать риски для здоровья участников образовательного процесса, ранее Рада освобождала от ДПА учащихся 11 классов.

– Сейчас продолжаются активные консультации и обсуждения аттестации. Решение, по-моему, должно быть взвешенным, основываться на консолидированной позиции педагогов, депутатов, экспертов МОН, а также на рекомендациях Минздрава, – сообщил Шкарлет.

Он анонсировал, что окончательное решение по данному вопросу примут в ближайшее время на заседании профильного комитета ВРУ.

Фото: Минобразования