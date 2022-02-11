Стоит ли покупать туры в Турцию летом 2022

Вопрос планирования летнего отпуска для многих актуален зимой. И это разумно: уже сейчас открывается раннее бронирование на популярные курорты.

Учитывая сложности прошлого года, ситуацию с пандемией, многих беспокоит вопрос: стоит ли покупать туры в Турцию в 2022 году? Разберемся в нем более детально.

Что изменилось

Прошлый год ознаменовался вспышками пандемии. Однако турецкие курорты гостеприимно принимали туристов из разных стран мира, в том числе из Украины.

В этом году причин для закрытия границ пока нет. Заболеваемость снизилась, по мнению медиков — благодаря вакцинации.

В этом году Турция планирует по-прежнему принимать гостей во время летнего отпуска.

Для въезда в страну необходимо:

наличие отрицательного ПЦР теста , сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета;

, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета; вместо него можно использовать сертификат о вакцинации , завершенной за 14 дней до даты вылета;

, завершенной за 14 дней до даты вылета; также действительна справка о выздоровлении после COVID-19 , выданная в течение полугода;

, выданная в течение полугода; медицинская страховка, которая, в том числе, покрывает лечение от вируса.

Правила для пребывания остались неизменными: ношение маски в общественных местах, антисептики для рук, соблюдение дистанции.

На пляжах лежаков стало меньше, столы в кафе и ресторанах расположены на безопасном расстоянии друг от друга.

Уборка в номерах производится с помощью дезинфицирующих и антисептических средств. Поэтому за свою безопасность можно не волноваться.

С учетом снижения потока туристов, в прошлом году владельцы приняли решение о снижении цен, с целью привлечь больше отдыхающих.

Помним, что именно проживание составляет большую часть стоимости тура в Турцию. Поэтому среди положительных новостей — по-прежнему низкие цены.

Предварительный итог

Как видим, особых изменений не произошло. Сохраняется возможность отдохнуть по доступным ценам на лучших курортах в престижных отелях.

По-прежнему соблюдаются карантинные меры на всех этапах: от оформления документов на выезд, до ношения маски. Поэтому покупку тура в Турцию на новый сезон в 2022 году можно считать полностью оправданной.

Экономичные решения для отдыха в Турции

Привлекательные цены ничуть не уменьшают желания сэкономить еще больше. Поэтому туристы используют все возможности для этого.

Заказывают раннее бронирование со скидками до 40%. Ищут горящие туры с максимальными скидками до 70%. Находят новые отели, которые предлагают заманчивые условия для комфортного отдыха.

Но самые выгодные предложения для отдыха в Турции получают клиенты туристической компании APL Travel.

Здесь знают все секреты экономии, знают, как получить максимум комфорта при небольших затратах, находят самые выгодные решения для отдыха в Турции. При этом, оформляя покупку тура, вы получаете кэшбэк на новые покупки.

Чтобы узнать актуальные цены и успеть забронировать лучшие отели, стоит позвонить по телефону и рассказать менеджерам о своих предпочтениях.

Планировать отпуск просто, увлекательно и очень выгодно!