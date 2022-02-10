Макс Яковер переходит в Наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

Макс Яковер выходит из операционной деятельности и переходит в Наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста Бабий Яр. На пост генерального директора назначен Максим Рабинович.

Председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский поздравил нового главу мемориала и поблагодарил Макса Яковера за проделанную работу.

— С тех пор, как Макс Яковер присоединился к команде Мемориального центра в конце 2019 года, мы добились значительного прогресса в преобразовании территории урочища; завершили первую фазу мемориала Бабьего Яра с многочисленными инсталляциями, которые были открыты за это время. Только в 2021 году объекты Мемориального центра Холокоста посетили 240 тысяч человек. Также запущены десятки академических и художественных проектов, результаты которых впечатляют. Церемония, посвященная 80-летию трагедии Бабьего Яра, организованная под руководством Макса, стала переломным моментом и обратила мировое внимание к истории трагедии. Бабий Яр сегодня – не место забвения. И в этом немалая заслуга Макса и его команды, – подчеркнул Натан Щаранский.

Член Наблюдательного совета и экс-генеральный директор Мемориального центра Холокоста Макс Яковер говорит, что два года назад ему доверили руководство этим сложным, важным, совершенно уникальным проектом.

Перед ним стояли три задачи: вернуть Бабий Яр из забвения, создать из Фонда устойчивую институцию, которая сможет работать для многих поколений в Украине и мире, определить четкий маршрут развития Мемориала, чтобы он был значимым явлением в мировом масштабе, даже через 50 лет.

— За два года команда мемориала под моим руководством выполнила эти задачи. Система восстановлена, закончена первая очередь мемориала, в проекте и вокруг него удалось объединить большое количество очень сильных людей. Фундамент для будущей работы заложен, в дальнейшем проект будет набирать скорость и высоту. Уже под руководством нового СЕО, прекрасного операционного менеджера Максима Рабиновича. И, безусловно, при моей поддержке, но уже в роли члена Наблюдательного совета Мемориального центра, – добавил Макс Яковер.

В должности генерального директора Максим Рабинович планирует продолжить реализацию планов на 2022 год, утвержденных Наблюдательным советом Мемориального центра в декабре прошлого года.

— Мемориальный центр Холокоста сегодня уже достаточно мощный проект, известный далеко за пределами Украины. За это отдельно я хочу поблагодарить Макса Яковера, который возглавлял его в чрезвычайно ответственный период, – комментирует новоназначенный генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Максим Рабинович.

Максим добавляет, что проблематика Второй мировой войны в целом и Холокоста в частности не очень понятна или актуальна для молодежи, но однозначно требует привлечения большего общественного внимания, чтобы подобное не повторялось в будущем.

— Мемориальный центр должен стать пространством для диалога и в дальнейшем будет исповедовать принципы прозрачности и открытости в работе. Поэтому планирую весь свой опыт, который я наработал в совершенно разных бизнес-институциях, направить на развитие проекта, который с сегодняшнего дня возглавляю, — говорит Максим Рабинович.

До того, как Максим Рабинович присоединился к команде Мемориального центра Холокоста, он занимал пост директора ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины.

На этой должности он руководил командой из 300 специалистов, отвечающей за прямые поставки газа в 1,2 млн домохозяйств.

Ранее он также занимал должность заместителя генерального директора АО Укрпочта по развитию бизнеса, работал на руководящих позициях в Новой почте, ДТЭК Энерго, Киевэнерго, Нико Менеджмент.

Максим получил образование в Национальном техническом университете Украины Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского по специальности маркетолога.

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр – это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тыс. человек, убив почти все еврейское население города.

Бабий Яр стал символом Холокоста от пуль, ведь около 1,5 млн украинских евреев нацисты не забрали в лагеря смерти и газовые камеры, а расстреляли вблизи их мест проживания.

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Фото: Макс Яковер