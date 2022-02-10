Украинцы активно начали запасаться крупами, макаронами и консервами. Кто-то в ожидании удорожания, а кто-то на случай экстренной ситуации. Ведь угрозу войны пока никто не отменил и Омикрон в Украине разгулялся.

Вдруг не будут работать магазины? Но мы, конечно, не хотим ни кого пугать, просто вооружить информационно.

Итак, чем наполнить наш рюкзак, чтобы прожить в необычных условиях вне дома не менее трех дней?

Во-первых, это должна быть высококалорийная пища; во-вторых, это должна быть пища длительного хранения.

Сушеное или вяленое мясо подойдет. А вот сушеная рыба – ни в коем случае. Ибо содержит слишком много соли.

Не помешает положить в экстремальный продуктовый чемодан и кусочек сала. Копченого или хорошо промороженного. В сале содержится энергетический запас, который в организме человека не переводится в жировые клетки.

Сало салом, но как же без классической тушенки? Лучше взять хотя бы несколько штук. Но тогда придется выложить какой-нибудь другой продукт. Ведь жестяная банка не так уж легка. Или искать мясные консервы нового поколения – в мягкой упаковке. Правда, их в Украине пока немного.

Но если таким универсальным продуктом, быстро помогающим восстановить силы, вы не запаслись, то врачи советуют наверстывать другим уникальным продуктом. Не менее удобны в транспортировке и богатым витаминами и питательными веществами — сухофрукты.

В первую очередь курага, или это могут быть финики, чернослив. В сухофруктах очень много калия, он необходим для нашего сердца. Мы говорим не только об экстремальных условиях здоровья мозга, но и сердечно-сосудистой системе, для наших сосудов, чтобы опять-таки мобилизоваться.

Врачи убеждают: в экстремальных условиях лучше иметь запас продовольствия, богатого углеводами. Но не скорых, которые содержатся в пирожных и конфетах. А углеводах медленных, которых больше всего в кашах, злаках и зерновых.

В принципе, на сухарях мы можем долго прожить. Итак, несколько пакетиков сухих каш и отправляемся к полке с шоколадом.

Лучше покупать черный шоколад, потому что это прекрасный источник магния. Магний как мы знаем – это такой микроэлемент, который все-таки оказывает какое-то успокаивающее действие.

Впрочем, еда – едой, а без воды – никуда. Но лучше брать с собой не больше двух 1,5 литровых бутылок. Больший вес станет критическим для передвижения. Компактные фильтры для воды – вещь не дешевая. Цена начинается с 800 гривен. Но нет смысла переплачивать. Фильтр легко можно сделать самостоятельно. Прямо из подручных вещей, найденных на природе (подробнее смотрите в видео).

Итак, как видите, даже в полевых условиях от жажды мы не погибнем.

Следовательно, прожить в экстремальных условиях не так уж сложно. Главное – хорошо подготовиться.