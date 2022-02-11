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Могут уничтожить наземные цели на расстоянии до 3 км: на что способны ракеты Javelin

Юля Захарченко редактор ленты
Могут уничтожить наземные цели на расстоянии до 3 км: на что способны ракеты Javelin

Украина получила очередную партию военной помощи от США. Америка выделила нашему государству гранатометные боеприпасы и ракеты Javelin.

Британский переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin предназначен для поражения самолетов или другого авиатранспорта, который может приступить к атаке с воздуха на маленьких высотах.

Ракеты могут уничтожить наземные цели на расстоянии до трех км. В системе оснащена система управления с полуавтоматической радиокомандной системой наведения противника.

Оператор должен постоянно следить за движением цели при запуске ПЗРК. Для этого ракеты имеют оптический прицел, помогающий облегчить задачу.

Электроника в пусковом блоке имеет возможность создавать команды для маневрирования. Благодаря этому система обеспечивает поражение цели.

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Универсальный прицел переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin – взаимозаменяем с ракетой Blowpipe. Кроме того, его пусковой механизм можно использовать для начала работы Javelin.

Ракетный комплекс Javelin имеет мощную боевую часть и двигатель, позволяющий обеспечить повышенную дальность действия. Система ракеты оснащена осколочно-фугасной боевой частью.

Ряд стран мира эксплуатируют Javelin: Великобритания, Канада, Ботсвана, Катар, Малайзия, ОАЭ, Оман, Перу, Южная Корея, Чили, Украина и другие государства.

Фото: УНИАН

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