В Соломенском районе столицы вблизи Киевского апелляционного суда образовались пробки из-за акции в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко.

Людей под зданием суда собралось несколько сотен, они держат в руках национальные флаги и флаги с символикой партии Европейская Солидарность. Кроме того, на месте проведения акции установили аппаратуру – звучит музыка.

Акция проходит мирно, однако ее участники охраняют границу полиции и Нацгвардии. На дорогах дежурят патрульные.

В Патрульной полиции сообщают, что движение автотранспорта было ограничено на:

ул. Соломенской (от Соломенской площади до улицы Генерала Шаповала);

площади Соломенской (от Воздухофлотского проспекта до улицы Соломенской и до улицы Василия Липковского).

Водителей просят выбрать другие маршруты движения.

Напомним, что сегодня началось заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалоб сторон обвинения и адвокатов на решение Печерского райсуда Киева по мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко.