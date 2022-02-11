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Факты / Украина / Общество

В Киеве под судом митингуют сторонники Порошенко: на дорогах образовались пробки

Андрей Ковальский Журналист и ведущий Факты. Спорт Марта Бондаренко редактор ленты
В Киеве под судом митингуют сторонники Порошенко: на дорогах образовались пробки

В Соломенском районе столицы вблизи Киевского апелляционного суда образовались пробки из-за акции в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко.

Людей под зданием суда собралось несколько сотен, они держат в руках национальные флаги и флаги с символикой партии Европейская Солидарность. Кроме того, на месте проведения акции установили аппаратуру – звучит музыка.

Акция проходит мирно, однако ее участники охраняют границу полиции и Нацгвардии. На дорогах дежурят патрульные.

В Патрульной полиции сообщают, что движение автотранспорта было ограничено на:

  • ул. Соломенской (от Соломенской площади до улицы Генерала Шаповала);
  • площади Соломенской (от Воздухофлотского проспекта до улицы Соломенской и до улицы Василия Липковского).

Водителей просят выбрать другие маршруты движения.

Напомним, что сегодня началось заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалоб сторон обвинения и адвокатов на решение Печерского райсуда Киева по мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

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