Ощадбанк поддержал своих сотрудников, вступающих в ряды резерва терробороны

Ощадбанк заявил о поддержке работников банка, которые добровольно присоединяются в ряды резерва территориальной обороны Украины.

Банк гарантировал сохранение средней зарплаты, рабочего места, а также соблюдение других социальных гарантий для таких сотрудников.

– Учитывая ситуацию, сложившуюся с внешними вызовами вокруг украинского государства, Ощадбанк заявляет о содействии тем работникам, которые добровольно присоединятся к рядам резерва территориальной обороны страны, – говорится в сообщении финансового учреждения.

Ощадбанк выразил поддержку действиям добровольцев, которые вступают в резерв теробороны и готовы встать на защиту государства в случае обострения ситуации в Украине.

— В ответственный для страны момент Ощадбанк не может стоять в стороне от усилий украинцев, решивших пройти военные учения и внести свой вклад в сдерживание возможной внешней агрессии, — подчеркнул глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Он призвал других представителей украинского бизнеса выразить свою публичную поддержку созданию резерва терробороны, чтобы доказать, что сфера остается патриотически настроенной и поддерживает усиление обороноспособности Украины любым способом.

Источник: Ощадбанк