Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Ощадбанк поддержал своих сотрудников, вступающих в ряды резерва терробороны

Юля Захарченко редактор ленты
ощадбанк

Ощадбанк заявил о поддержке работников банка, которые добровольно присоединяются в ряды резерва территориальной обороны Украины.

Банк гарантировал сохранение средней зарплаты, рабочего места, а также соблюдение других социальных гарантий для таких сотрудников.

– Учитывая ситуацию, сложившуюся с внешними вызовами вокруг украинского государства, Ощадбанк заявляет о содействии тем работникам, которые добровольно присоединятся к рядам резерва территориальной обороны страны, – говорится в сообщении финансового учреждения.

Ощадбанк выразил поддержку действиям добровольцев, которые вступают в резерв теробороны и готовы встать на защиту государства в случае обострения ситуации в Украине.

— В ответственный для страны момент Ощадбанк не может стоять в стороне от усилий украинцев, решивших пройти военные учения и внести свой вклад в сдерживание возможной внешней агрессии, — подчеркнул глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Он призвал других представителей украинского бизнеса выразить свою публичную поддержку созданию резерва терробороны, чтобы доказать, что сфера остается патриотически настроенной и поддерживает усиление обороноспособности Украины любым способом.

Читайте
Запись в тероборону: какие нужны документы, одежда и сколько это стоит

Источник: Ощадбанк

Фото: Dreamstime, УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка