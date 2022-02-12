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Факты / Украина / Общество

В воскресенье некоторые регионы прогреет до +9°C: какой будет погода 13 февраля

Марта Бондаренко редактор ленты
В воскресенье некоторые регионы прогреет до +9°C: какой будет погода 13 февраля

В воскресенье в Украине прогнозируется солнечная и малооблачная погода. Временами воздух прогреется до +9°C.

Так, на западе Украины ни ночью, ни днем осадки не ожидаются, ночная температура будет колебаться от -8°C до -3°C, а дневная будет выше нуля — до +9°C.

В северных областях будет несколько прохладнее — от +3°C до +5°C, в Киевской области до +7°C. А вот в Черниговской области — от -1°C до +1°C.

В восточных регионах температура будет колебаться от +1°C до +4°C.

В центре и на юге страны в течение дня температура составит около 7°C.

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Ранее сообщалось, что в субботу, 12 февраля, погода в Украине ухудшится. На дорогах страны, кроме южных регионов, возможна гололедица.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pixabay

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