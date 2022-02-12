В воскресенье в Украине прогнозируется солнечная и малооблачная погода. Временами воздух прогреется до +9°C.

Так, на западе Украины ни ночью, ни днем осадки не ожидаются, ночная температура будет колебаться от -8°C до -3°C, а дневная будет выше нуля — до +9°C.

В северных областях будет несколько прохладнее — от +3°C до +5°C, в Киевской области до +7°C. А вот в Черниговской области — от -1°C до +1°C.

В восточных регионах температура будет колебаться от +1°C до +4°C.

В центре и на юге страны в течение дня температура составит около 7°C.

Ранее сообщалось, что в субботу, 12 февраля, погода в Украине ухудшится. На дорогах страны, кроме южных регионов, возможна гололедица.