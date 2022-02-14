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Факты / Украина / Общество

Жертвами ДТП между легковушкой и грузовиком стали пять человек, среди погибших — ребенок

Илья Нежигай редактор ленты
Жертвами ДТП между легковушкой и грузовиком стали пять человек, среди погибших — ребенок

Вечером 13 февраля, на автодороге Киев – Одесса автомобиль Toyota столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП пять человек, включая ребенка, погибли на месте.

По предварительной информации, водитель грузовика не пострадал.

— 13 февраля около 19.45 на автодороге М 05 Киев — Одесса вблизи пгт Кривое Озеро автомобиль Toyoaa столкнулся с грузовым автомобилем MAN, в результате чего погибли пять человек (из них 1 ребенок предварительно возрастом 8 лет), — говорится в сообщении.

Жертвами ДТП между легковушкой и грузовиком стали пять человек, среди погибших — ребенок / 3 фотографии

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

К деблокированию тел погибших привлекли 10 человек и два спецавтомобиля ГУ ГСЧС Николаевской и Одесской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также информацию о личностях погибших.

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Источники: Нацполиция, ГСЧС

Фото: Нацполиция

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