Правоохранители обезвредили в Ивано-Франковской области организованную преступную группу, терроризировавшую жителей региона, вымогая у них деньги.

Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Кроме рэкета, злоумышленники занимались также захватом имущества, в том числе государственного.

Так, помещение одного из хозяйственных объектов на территории области они незаконно использовали в качестве штаба для координации противоправной деятельности.

В состав банды входили более 20 человек, часть из которых ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

На Прикарпатье обезвредили опасную банду, терроризировавшую жителей региона / 3 фотографии

Во время серии обысков оперативники СБУ изъяли:

два противотанковых реактивных гранатомета;

более 20 единиц стрелкового оружия;

две боевые гранаты РГД-5;

свыше 6 тыс. патронов разного калибра;

оптические прицелы и глушители.

Джерело: НВ