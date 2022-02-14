Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

На Прикарпатье обезвредили опасную банду, терроризировавшую жителей региона

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
На Прикарпатье обезвредили опасную банду, терроризировавшую жителей региона

Правоохранители обезвредили в Ивано-Франковской области организованную преступную группу, терроризировавшую жителей региона, вымогая у них деньги.

Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Кроме рэкета, злоумышленники занимались также захватом имущества, в том числе государственного.

Так, помещение одного из хозяйственных объектов на территории области они незаконно использовали в качестве штаба для координации противоправной деятельности.

В состав банды входили более 20 человек, часть из которых ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

На Прикарпатье обезвредили опасную банду, терроризировавшую жителей региона / 3 фотографии

Во время серии обысков оперативники СБУ изъяли:

  • два противотанковых реактивных гранатомета;
  • более 20 единиц стрелкового оружия;
  • две боевые гранаты РГД-5;
  • свыше 6 тыс. патронов разного калибра;
  • оптические прицелы и глушители.

Читайте
Похищали людей и требовали деньги: в Одессе разоблачили преступную группировку

Джерело: НВ

Фото: СБУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка