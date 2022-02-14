Правоохранители обезвредили в Ивано-Франковской области организованную преступную группу, терроризировавшую жителей региона, вымогая у них деньги.
Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в Службе безопасности Украины.
Кроме рэкета, злоумышленники занимались также захватом имущества, в том числе государственного.
Так, помещение одного из хозяйственных объектов на территории области они незаконно использовали в качестве штаба для координации противоправной деятельности.
В состав банды входили более 20 человек, часть из которых ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.
На Прикарпатье обезвредили опасную банду, терроризировавшую жителей региона / 3 фотографии
Во время серии обысков оперативники СБУ изъяли:
- два противотанковых реактивных гранатомета;
- более 20 единиц стрелкового оружия;
- две боевые гранаты РГД-5;
- свыше 6 тыс. патронов разного калибра;
- оптические прицелы и глушители.
Джерело: НВ