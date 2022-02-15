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Факты / Украина / Общество

Основа обороны государства: в МВД анонсировали расширение квалификаций для вступления в ТРО

Илья Нежигай редактор ленты
Денис Монастирський

МВД и Минобороны планируют расширить квалификационные требования для вступления в ряды территориальной обороны (ТРО) Украины.

Об этом в эфире Свобода слова на ICTV заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

– С моей точки зрения, территориальная оборона может быть и должна стать делом каждого. Мы обсуждали с министром обороны о том, что следует пересмотреть квалификационные требования по вступлению в ТРО. Я знаю, что это планируется сделать, – заявил он.

Министр выразил уверенность, что именно территориальная оборона должна стать основой обороны населенных пунктов, областей и государства в целом.

– Я говорил со многими ветеранами. Они приводили пример, что вот “мы прошли войну, мы получили ранения, получили инвалидность, связанную с выполнением своей военной службы. И теперь мы не можем вступить в территориальную оборону”. Вот сам для них сегодня и корректируются правила, чтобы они могли стать частью территориальной обороны. Более того, я считаю, чтобы они стали основой ТРО, – сказал Денис Монастырский.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что количество военных территориальной обороны будет увеличено до 2 млн человек.

В то же время министр обороны Украины рассказал, что при создании Сил ТРО в небольших населенных пунктах в добровольческие формирования будут набирать охотников среди жителей, имеющих разрешение на оружие.

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Источник: Свобода слова

Фото: МВД

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