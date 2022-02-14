При поддержке ВСУ в Киеве создана система управления терробороной – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сказал на брифинге, что из-за возможной дальнейшей агрессии России в столице создана система управления территориальной обороной.

– Город работает во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и другими составляющими сил обороны и безопасности, – сказал он.

По его словам, в январе Киевсовет принял городскую целевую программу Защитник Киева на общую сумму более 110 млн грн, предусматривающую финансовое обеспечение терробороны.

Программа предусматривает развертывание объединенного учебного центра для подготовки всех подразделений безопасности, прежде всего, подразделений теробороны.

– Также речь идет о финансировании ремонта помещений для батальонов – на общую сумму 38 млн грн. На закупку беспилотников, радиостанций, аптечек, формы для резервистов предусмотрели 22,1 млн грн. Вопросы терробороны и обеспечения гражданской защиты отдельно рассмотрел Киевсовет. С соответствующими поручениями, – добавил Кличко.

Глава столицы рассказал, что Киев отрабатывает с Минобороны механизм упрощения процедуры заключения контракта с резервистами.

По его словам, будет создано так называемое единое окно, чтобы доброволец не тратил по несколько дней на сбор справок и посещение военкомата.

– Открыли также в столице первый рекрутинговый центр территориальной обороны по ул. Крещатик. В ближайшее время откроем такой центр и на левом берегу города, – добавил Кличко.