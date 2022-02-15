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Почти весна: 16 февраля в Украине ожидается теплая погода — до +10°C

Марта Бондаренко редактор ленты
Почти весна: 16 февраля в Украине ожидается теплая погода — до +10°C

В среду, 16 февраля, в Украине тепло: в некоторых регионах температура повысится до +10°C. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, в западных областях днем ​​прогнозируется дождь, дневная температура будет колебаться от +5°C до +9°C. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

С +4°C до +8°C ожидается на севере страны. Там в течение суток осадков не будет.

Ночная температура до -11°C опустится в восточных областях, однако днем ​​будет колебаться от +3°C до +7°C.

Тепло и солнечно будет и в центре Украины – до +8°C, без осадков.

До +9°C воздух прогреется и в южных областях, в частности, в Одесской области. На Крымском полуострове температура будет колебаться от +6°C до +8°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pixabay

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