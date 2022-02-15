На шести станциях метро Киева не будут работать кассы: как купить билет

С 16 февраля вечером и утром вестибюли шести станций Киевского метрополитена будут работать в автоматизированном режиме.

Речь идет о таких станциях: Житомирская (вест. №1), Нивки (вест. №2), Почайная (вест. №2), Ипподром (вест. №1), Харьковская (вест. №1) и Бориспольская (вест. №2). №2).

Кассы здесь не будут работать утром до 8.00 и вечером с 20.00.

Для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы Киев цифровой.

Также проезд можно оплатить через приложение Киев цифровой или с помощью бесконтактной банковской карты на турникетах.

В начале января приложение Киев цифровой стало доступным для бесплатной установки на смартфонах.

Загрузить его можно с IOS и Google Play. Оно объединило концепцию Kyiv Smart City и главные городские электронные сервисы, предлагает актуальные уведомления о важном и удобном функционале пользования.

Фото: Київський метрополітен