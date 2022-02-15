В среду, 16 февраля, в Украине будет отмечаться День единения. В связи с этим на всех телеканалах состоится телемарафон.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он напомнил, что вчера вышел указ президента Владимира Зеленского о праздновании Дня единения 16 февраля 2022 года.

Сразу после этого было принято постановление Кабинета министров с планом мероприятий ко Дню единения.

Так, в 10.00 будет поднят Государственный флаг Украины на всех административных зданиях по стране, а также прозвучит Гимн Украины.

– Будет интересный телемарафон. Завтра с 8.00 до 10.00 утра все телеканалы страны будут фактически вещать одной картинкой. С 8.00 до 10.00 и с 19.00 до 22.00 мы увидим разных спикеров, представителей власти, лидеров общественного мнения, волонтеров, которые будут говорить на тему единения и тему нарративов, которые нашу страну помогают объединять, — отметил Ткаченко.

Министр добавил, что в учебных заведениях 16 февраля проведут уроки, посвященные единению.

А в Софии Киевской завтра состоится молебен о единении.

Кроме того, состоятся показы патриотических фильмов украинского производства в кинотеатрах и на телеканалах.

Ко Дню единения Министерство иностранных дел Украины проведет в столицах стран мира имиджевые мероприятия, направленные на популяризацию Украины, подсветит цветами государственного флага дипломатические учреждения.

Кроме того, в указе президента предусмотрено повышение с 1 марта денежного обеспечения военнослужащих на 30%.

Кабмин также поручил создать единую информационную платформу UAразом для ежедневного информирования граждан о ситуации с безопасностью (в виде брифингов и сообщений).