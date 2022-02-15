Юрий Витренко: ключ к миру — иметь возможность противостоять Путину

Украина успешно борется против запуска Северного потока-2, потому что он не соответствует европейским правилам. Но аспект безопасности этого газопровода гораздо важнее, чем экономический.

Об этом в интервью программе HARDtalk на BBC рассказал председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.

— Наша задача сделать так, чтобы Россия не могла обойти Украину. Несмотря на то, что Северный поток-2 построен, он не начал работать. И мы успешно боремся против запуска этого газопровода, потому что он не соответствует европейским правилам. Но аспект безопасности в этом конкретном вопросе гораздо важнее, чем экономический. Хорошо, что это начали понимать и наши международные партнеры, — подчеркнул он.

Юрий Витренко также напомнил, что Нафтогаз уже имеет положительный опыт отстаивания интересов Украины в противостоянии с Путиным, в частности в Стокгольмском арбитраже.

— До 2014 года Украина ежегодно в среднем платила на $5 млрд больше за российский газ, чем получала от его транзита. То есть деньги шли из Украины в Россию. Мы изменили это. Мы заставили Россию платить больше за транзит. Через Стокгольмский арбитраж мы заставили доплаты нам $5 млрд. При этом мы успешно защитились от исковых требований Газпрома, общая сумма которых была около $100 млрд, — добавил глава Нафтогаза.

По словам Юрия Витренко, нужно сделать много работы, чтобы объединить наших международных партнеров для противостояния Путину. При этом Украина должна защищать свой европейский выбор.

— Из нашего личного опыта, единственный рецепт успеха — иметь возможность противостоять ему, не умиротворять его, не искать компромисс или перезагрузки отношений с Россией. Речь идет лишь о том, чтобы быть сильными, чтобы они чувствовали и понимали силу. Это единственный язык, который они понимают. Мы должны защищать наш европейский выбор, поэтому компромиссы здесь неуместны. А еще мы должны продолжить работать, чтобы стать успешной, процветающей и сильной страной. Это и есть ключ к миру, — убежден Юрий Витренко.

Фото: Нафтогаз