Готовимся к следующей зиме: Украина увеличивает импорт газа из ЕС

Украина увеличила импорт природного газа из ЕС по сравнению с началом отопительного сезона.

С января отечественные компании купили у наших западных соседей более 237 млн кубометров голубого топлива.

По данным Оператора ГТС Украины, это на 25% больше, чем за октябрь-декабрь 2021 года. Больше всего газа (192,4 млн кубометров) купили с 1 по 15 февраля.

Напомним, операторы ГТС Украины и Венгрии договорились о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину до 30 сентября 2022 года.

Как подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмигаль, это позволит значительно увеличить возможности для закачки газа на следующий отопительный сезон.

Суммарная гарантированная мощность импорта газа из стран ЕС сейчас достигает 50 млн кубометров в сутки.

Между тем в самом Европейском Союзе уже подготовились к возможному прекращению поставок российского газа в Европу. Об этом, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Еврокомиссия обсудила возможность увеличения поставок сжиженного газа на европейский рынок с ключевыми экспортерами СПГ — США, Катаром и Египтом.

Кроме того, Еврокомиссия провела консультации с ключевыми импортерами СПГ, в частности Японией и Южной Кореей, о переадресации их запасов на рынок Евросоюза.

Как результат, в январе ЕС импортировал рекордные 10 трлн кубометров сжиженного газа. А объем экспорта СПГ из США в Европу впервые превысил поставки трубопроводом газа из России.

В прошлом году страны Европы получили из России более 40% газа. Остальное обеспечили альтернативные поставщики, в том числе и экспортеры сжиженного газа из-за океана.