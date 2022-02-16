Кабинет министров Украины одобрил проведение индексации пенсий с 1 марта 2022 года. Перерасчет пенсионных выплат коснется более 10 млн украинцев.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

Пенсии будут проиндексированы на 14%.

– Сегодня правительство принимает решение об осуществлении индексации пенсий для более чем 10 млн украинцев. С 1 марта индексация составит 14%, – отметил Шмыгаль.

По его словам, индексация будет касаться 8 млн украинцев, получающих страховые пенсии. Как ранее анонсировали в Министерстве соцполитики, страховые пенсии (в частности, пенсии по возрасту), назначенные до 2019 года, возрастут не менее чем на 100 грн. Сегодня министр соцполитики Марина Лазебная проинформировала, что средний размер повышения составит около 360 грн.

Кроме того, впервые по новому принципу будут увеличены на 14% пенсии военным. В результате этого повышение получат еще полмиллиона получателей. Речь идет о принципе перерасчета пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров на общих условиях (накануне Верховная Рада приняла соответствующий законопроект). Средний размер повышения для военных пенсионеров должен составить 700 гривен.

Вырастут и минимальные пенсионные выплаты по инвалидности в результате аварии на Чернобыльской АЭС и по потере кормильца.

Также с 1 марта устанавливается доплата для 1 млн граждан, которые не подпадают под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет (с 2019 года). Речь идет о доплате в размере 135 грн в месяц.

На 14% проиндексируют и доплаты для украинцев в возрасте 75+ (помощь получат около 2,2 млн человек). После проведения индексации эти доплаты составят:

• для украинцев в возрасте 75-80 лет – 456 грн;

• а для граждан от 80 лет – 570 грн.

– Кроме того, мы индексируем пенсионные выплаты некоторым категориям граждан на опережение. Такой практики еще никогда не было. По решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны біли вырасти только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума, – рассказал Шмыгаль.

С 1 марта 2022 года также хотят повысить:

• минимальную пенсионную выплату гражданам с инвалидностью I группы и лицам, имеющим полный страховой стаж (для мужчин это 35 лет, для женщин – 30 лет) – с 2200 до 2300 грн;

• минимальную пенсию безработным украинцам без полного страхового стажа – до 2 100 грн (вырастет на 166 грн);

• государственную помощь на ребенка в многодетной семье – с 1 700 грн до 2 100 грн (на 400 грн).

Также будет установлен минимальный размер государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию на уровне 2 100 грн.

Как известно, накануне Верховная Рада приняла правительственный законопроект, ликвидирующий норму, из-за которой военнослужащие, ученые, госслужащие и другие категории украинцев не подпадали под ежегодную индексацию пенсий. Теперь пенсии будут пересчитываться каждый год 1 марта для всех категорий граждан.