Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал постановление, которым совершенствуется порядок удержания алиментов.

Так, сегодня были внесены изменения в правительственное постановление № 146, принятое еще в 1993 году. Речь идет об изменениях в Перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц.

Как отмечается в пояснительной записке, некоторые положения постановления 1993 года уже устарели, а потому возникла необходимость их обновить для обеспечения прав детей на должное содержание.

Сегодняшним решением Кабмин усовершенствовал порядок удержания алиментов:

• с граждан, выезжающих за границу на постоянное проживание в те государства, с которыми Украина не имеет договоров о предоставлении правовой помощи;

• с лиц, работающих и получающих доход только за границей;

• с получаемой пенсии;

• с военнослужащих Госпогранслужбы (ГПСУ), лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований (ГБР), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ), сотрудников Службы судебной охраны.

Так, Кабмин убрал норму, что с лиц, выезжающих за границу на постоянное проживание, могут взиматься алименты, исходя из пятикратного размера не облагаемого налогом минимума доходов граждан. Как отмечается в пояснительной записке, пятикратный размер – это только 85 грн, что очень мало для удовлетворения потребностей ребенка.

А потому с плательщика алиментов, выезжающего за границу для постоянного проживания, взыскание алиментов будут производить только исходя из размера его заработка (дохода) за последний месяц работы.

Кроме того, Кабмин урегулировал вопрос удержания алиментов с: военнослужащих Государственной пограничной службы Украины; работников Государственного бюро расследований (рядового и начальствующего состава); работников НАБУ (рядового и начальствующего состава); работников Бюро экономической безопасности; сотрудников Службы судебной охраны

Ранее работники этих органов отсутствовали в Перечне видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов. Как подчеркивается в пояснительной записке, из-за этого было невозможно удерживать алименты с их денежного обеспечения.

Сегодняшним постановлением Кабмин добавил их в список.

Как известно, гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка в возрасте до 6 лет с 1 января составил 1 050 грн, в возрасте от 6 до 18 лет – 1 309 грн.

В конце января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера алиментов в Украине.