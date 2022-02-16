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Факты / Украина / Общество

Монастырский заявил, что ВСУ и правоохранительные органы являются гарантами безопасности в Украине

Марта Бондаренко редактор ленты
Денис Монастирський

Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к Вооруженным силам Украины и сказал, что именно они сегодня являются гарантом безопасности в нашем государстве.

Об этом министр внутренних дел сказал во время телемарафона ко Дню единения.

По его словам, символом единения является государственный флаг Украины, а Вооруженным силам сейчас доверяют больше всего.

– Я не разделяю Вооруженные силы, полицию или Нацгвардию – сегодня эти все силы едины. Все министры вместе с президентом думают и работают только над одним – обеспечить устойчивость сегодняшнего государства. И это в наших силах, – сказал глава МВД.

Фото: МВД

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