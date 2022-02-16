Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к Вооруженным силам Украины и сказал, что именно они сегодня являются гарантом безопасности в нашем государстве.

Об этом министр внутренних дел сказал во время телемарафона ко Дню единения.

По его словам, символом единения является государственный флаг Украины, а Вооруженным силам сейчас доверяют больше всего.