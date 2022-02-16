Нужно научиться противостоять искусственным информационным волнам, сохранять спокойствие и не отвлекаться на вбросы, сосредоточившись на решении экономических проблем и восстановлении промышленного и научного потенциала.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал советник председателя ОП, эксперт по экономической безопасности Николай Беззубенко.

— Сегодня перед нами немало вызовов. Это борьба против коронавируса, определенные экономические неурядицы, восстановление индустриальных мощностей и научного потенциала. Я убежден, что на решении именно этих проблем нужно сосредоточить максимум нашего внимания, — отметил эксперт.

По его мнению, прививкой от панических настроений и действенным ответом на попытки расшатывания ситуации изнутри нашей страны должны стать сплоченность украинцев и объединение общества.

— Сегодня, как никогда, нужно сплотиться. Не поддаваться искусственным паническим настроениям, а сохранять спокойствие. Не паковать тревожные чемоданчики — а работать на результат. Не отвлекаться на информационные вбросы, а делать все от нас зависящее, чтобы Украина стала действительно богатым и успешным государством достатка и комфорта. Наша сила в единстве. И объединившись – мы точно победим все невзгоды, — подытожил Беззубенко.

Как известно, с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание президент Зеленский подписал Указ о праздновании 16 февраля 2022 года Дня единения.