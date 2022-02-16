Синоптик Наталка Диденко сообщила, что в четверг, 17 февраля, в Украину придет преждевременная весна. Об этом она написала у себя в Telegram.

– Четверг в Украине будет бурным. Юго-западный ветер разгуляется до сильного, со штормовыми порывами, до 15-22 метров в секунду. Атмосферный фронт (на карте) принесет 17 февраля в западные, северные и центральные области Украины дожди, – рассказала Диденко.

Она уточнила, что в Карпатах дождь временами будет смешиваться с мокрым снегом, осадки в горах ожидаются сильные.

– В восточных областях завтра обойдется без дождей. На юге дожди дойдут до Одесской и Николаевской областей уже вечером. В Херсонской области, на Запорожье и в Крыму будет сухая погода. Температура воздуха в четверг ожидается высокой, – утверждает Диденко.

По ее словам, в среднем в четверг ожидается +1…+4 градуса, днем – +5…+11 градусов.

На юге страны прогнозируют до +9…+14 градусов.

– В восточных областях и на северо-востоке воздух будет свежее, ночью от -2 до +2, днем ​​0…+4 градуса, – рассказала Диденко.

Синоптик предупредила жителей столицы, что в Киеве ожидается сильный порывистый ветер с юго-запада, временами – штормовой.

– Компенсирует это синоптическое ветреное неудобство теплая погода – в Киеве завтра вплоть до +8 градусов! Дождь в столицу доберется на крыльях авиалиний атмосферного фронта, скорее всего, во второй половине дня. Ветряная, влажная, хотя и теплая, погода в ближайшие дни удержится, поэтому зонтик, куртку с капюшоном и ботинки, не замшевые, лучше далеко в шкаф не запихивать – понадобятся, – уточнила Наталья Диденко.

Синоптик сообщила, что такая “холерическая” синоптическая ситуация может негативно влиять на сосуды, настроение и работоспособность.

– Как раз время поддержать свой организм здоровым питанием (масленица в этом году начнется 28 февраля, блинов и вареников еще наедимся), более частым проветриванием спальни перед сном, общением с хорошими людьми, – посоветовала она.

Источник: Наталка Диденко