Большая стройка: Укрзализныця начинает восстановление евроколеи до границы с Польшей

Укрзализныця анонсировала старт масштабного инфраструктурного проекта по строительству евроколеи к границе с Польшей.

Первым участком станет отрезок от города Рава-Русская на Львовщине до польской границы.

Железнодорожный путь на этом отрезке модернизируют и приведут к европейскому стандарту – 1435 мм.

Соответствующий Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве во вторник, 15 февраля, подписали члены правления УЗ, представители Львовской ОГА, Рава-Русского городского совета и Добросино-Магеровского сельского совета, сообщает пресс-центр Укрзализныци.

Создание евроколеи между Украиной и Польшей запланировано в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

— Указанный проект рассматривается в перспективе введения международного железнодорожного движения по евроколеи сообщениям Львов — Рава-Русская — Варшава, что географически является кратчайшим железнодорожным сообщением (339 км) между столицей Польши и Львовом. Кроме того, движение пассажирских поездов в этом сообщении станет альтернативой другим видам транспорта для удобного пересечения границы, разгрузит международные пункты пропуска в регионе, а также будет способствовать повышению мобильности граждан Украины и соседних государств, — говорится в сообщении.

На 8-километровом участке Рава-Русская — Госграница запланировано выполнить капитальный ремонт колеи европейского образца и станционных путей, мостов, станционного переезда и постов, строительство пассажирской платформы и ремонт станционного здания.

Начальным этапом реализации проекта станет изготовление проектно-сметной документации, которую планируют выполнить на средства областного и местного бюджета.

Ее ориентировочная стоимость составляет 4 млн грн.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского Большая стройка Кирилл Тимошенко назвал среди планов этой программы на Укрзализныце запуск скоростного сообщения между Киевом и Варшавой.

Также планируется масштабное обновление парка вагонов и локомотивов, электрификацию до 2024 года по меньшей мере 500 км путей и др.