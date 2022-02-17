Любителей “русского мира” будут задерживать — Нацполиция

В Национальной полиции Украины не исключают, что усиленный режим несения службы для работников правоохранительных органов может быть продлен и после 19 февраля. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич во время брифинга 17 февраля.

Он подчеркнул, что сейчас очень большое внимание сосредоточено на имеющихся рисках дестабилизации ситуации со стороны нашего врага. Фацевич отметил, что враги внутри страны тоже бодрствуют, поэтому возможны провокации и диверсионные атаки, к чему правоохранители должны быть готовы.

— Своими действиями Нацполиция должна показать в первую очередь, что мы готовы к внутренним угрозам. И с понедельника у нас 20 тыс. полицейских, вооруженных, в том числе, автоматическим оружием, выходят на улицы городов и городков, на дороги, — отметил он.

Он уточнил, что полиция может проводить выборочные проверки граждан и транспортных средств. Это делается для спокойствия и безопасности, а также для выявления преступных элементов и возможных представителей противника, работников страны-агрессора, которые могут быть вовлечены в диверсионные атаки. По его словам, в настоящее время у таких фактов не было подтверждений.

Фацевич отметил, что подразделения НПУ и структура Министерства внутренних дел будет оперативно реагировать на события, подобные тем, которые были в Украине в 2014 году.

— Что касается любителей “русского мира” и других – мы таких людей будем задерживать и привлекать к ответственности, на все риски мы будем оперативно реагировать. Нацполиция и другие подразделения МВД согласованы и готовы реагировать на все внутренние риски в нашем государстве, — отметил замглавы Нацполиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что личный состав Национальной полиции Украины с 14 по 19 февраля был переведен на усиленный режим несения службы. По его словам, эти меры разворачиваются для более оперативного реагирования на какие-либо угрозы безопасности граждан.