Мемориал в Бабьем Яру перейдет в государственную собственность

Комплексная мемориализация исторических территорий урочища Бабий Яр будет проходить в рамках государственно-частного партнерства.

Осуществление такого проекта возможно только при активном участии государства и города.

Создание уникального комплекса музеев и мемориальных объектов на общей территории площадью в 130 га за 10 лет является задачей и долгом перед всеми жертвами Бабьего Яра.

После окончания срока государственно-частного партнерства объекты, построенные в его рамках, будут принадлежать государству и территориальной общине города Киева.

На сегодняшний день уже разрабатывают мастер-план территории Мемориального комплекса в Бабьем Яру.

В частности, Мемориал Холокоста объявил открытый конкурс идей, в котором могут принять участие молодые специалисты и признанные эксперты по разным дисциплинам.

— Очень важно, чтобы этот проект был осуществлен с максимальным привлечением общественности, ведь тема Холокоста очень чувствительна для общества и страны. Конечно, создание мемориального центра такого масштаба – это небыстрый процесс. Однако мы уже заложили для этого надежный фундамент и благодаря государственной поддержке наконец-то сможем достойно почтить жертв трагедии Бабьего Яра и превратить эту территорию в место памяти, – подчеркнул генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Максим Рабинович.

Исполняющая обязанности генерального директора Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр Роза Тапанова отметила, что с момента трагедии Бабьего Яра прошло уже 80 лет и на этом месте должен быть мемориал.

— Здесь должен быть мемориал, который будет напоминать о трагедии Бабьего Яра будущим поколениям, чтобы они осознавали, что здесь произошло одно из самых страшных массовых убийств в истории человечества, и это не просто парк. Для того, чтобы это произошло, крайне необходима четкая политика государства относительно истории трагедии Бабьего Яра. И в итоге сочетание частной инициативы и государственных возможностей будет наиболее плодотворным, — сказала Роза Тапанова.

Государственно-частное партнерство – эффективный инструмент для привлечения инвестиций в знаковые для страны проекты.

Успешные примеры сотрудничества государства и частного сектора можно увидеть на острове Хортица, в Музее народной архитектуры и быта Пирогов.

На территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр с участием Мемориального центра Холокоста уже появились важные проекты, например: Зеркальное поле, Кристальная стена плача художницы-концептуалистки Марины Абрамович, символическая синагога Место для размышлений.

Реализован проект Имена, в рамках которого ученые Мемориала Холокоста восстановили имена 28,5 тыс. жертв Бабьего Яра.

Совместно с Министерством образования был проведен Национальный урок памяти, в котором приняли участие более миллиона учеников в 7 тыс. украинских школ. А также осуществлено множество других научных, образовательных и художественных проектов.

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр – это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тыс. человек, убив почти все еврейское население города.

Бабий Яр стал символом Холокоста от пуль, ведь около 1,5 млн украинских евреев нацисты не забрали в лагеря смерти и газовые камеры, а расстреляли вблизи их мест проживания.