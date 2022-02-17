Сегодня утром ФЛП вышли на митинг под Верховную Раду. Об этом сообщают Факты ICTV.

Предприниматели собрались на площади Конституции и пошли на Майдан Незалежности.

При этом часть митингующих перекрыла движение транспорта, из-за чего произошли столкновения с правоохранителями. Силовики пытались оттеснить людей и разблокировать проезд для автомобилей.

Например, стычки произошли на улице Грушевского.

Напомним, что люди выступают против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

1 февраля на площади Конституции митинговали предприниматели SaveФОП. Люди приехали из разных регионов Украины, в частности: Николаевской, Винницкой, Херсонской, из Кропивницкого, Хмельника и других областей и городов.

В конце прошлого года Кабмин освободил предпринимателей (ФЛП), осуществляющих розничную торговлю в селах, от обязательного применения кассовых аппаратов (РРО).