Сроки карантина в Украине ограничат двумя месяцами: закон приняли за основу

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №6508, которым предлагается ограничить сроки карантина в Украине двумя месяцами.

За соответствующее решение проголосовали 246 народных депутатов.

Документом предусматривается внесение соответствующих изменений в закон О защите населения от инфекционных болезней.

Правками предлагается, чтобы карантин устанавливал Кабмин на срок, не превышающий двух месяцев, и мог продлевать его в случае неблагоприятной эпидемической ситуации.

Если ограничения вводятся на территории, охватывающей более шести областей (включая АР Крым, Киев и Севастополь), карантин устанавливается правительством по согласованию с СНБО.

В середине декабря Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. В этот период сохраняются правила доступа к публичным местам с сертификатами о вакцинации против коронавируса, в отношении ношения защитных масок и соблюдения дистанции.

Законопроект №6508 об ограничении сроков карантина в начале января внесла в Верховную Раду группа народных депутатов во главе с главой Комитета по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким.