Депутаты поддержали инициативу главы ОГА и направили 2,6 млн грн на нужды сил территориальной обороны области.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Волынского областного совета.

Сам Юрий Погуляйко прокомментировал решение следующим образом.

— Волыняне ждут от нас совместных действий и единого решения. Сегодня государство нуждается в нашей поддержке и защите. В частности, необходимо выделить средства на формирование территориальной обороны Волыни, ведь эффективная тероборона – это защита и безопасность наших граждан. Надеюсь, что принятое решение докажет наше единство и патриотизм, — обратился к депутатам в начале заседания председатель ОГА Юрий Погуляйко.