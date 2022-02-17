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Факты / Украина / Общество

Волынский облсовет поддержал Юрия Погуляйко и выделил 2,6 млн грн на нужды теробороны

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Юрій Погуляйко

Депутаты поддержали инициативу главы ОГА и направили 2,6 млн грн на нужды сил территориальной обороны области.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Волынского областного совета.

Сам Юрий Погуляйко прокомментировал решение следующим образом.

— Волыняне ждут от нас совместных действий и единого решения. Сегодня государство нуждается в нашей поддержке и защите. В частности, необходимо выделить средства на формирование территориальной обороны Волыни, ведь эффективная тероборона – это защита и безопасность наших граждан. Надеюсь, что принятое решение докажет наше единство и патриотизм, — обратился к депутатам в начале заседания председатель ОГА Юрий Погуляйко.

Напомним, 16 февраля по случаю Дня единения на киевском Майдане Луцка состоялось развертывание 200-метрового флага Украины и поднятие, одновременно со всей страной, самого высокого государственного флага области.

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