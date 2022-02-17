В Киеве была проведена проверка альтернативной связи между предприятиями критической инфраструктуры на случай чрезвычайной ситуации, связанной с возможной дальнейшей агрессией России.

Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель главы КГГА по жилищно-коммунальной инфраструктуре Петр Пантелеев.

Учения прошли в столице накануне, 16 февраля. Была проверена резервная система связи между коммунальными предприятиями критической инфраструктуры (это такие, как Киевтеплоэнерго, Киевводоканал, Киевгаз, ДТЭК Киевские электросети и другие).

Система резервной коммуникации обеспечит оперативную координацию между предприятиями, если исчезнет интернет и мобильная связь. Она базируется на системе управления ГСЧС Киева.

– Мы буквально вчера провели очередные учения по обеспечению альтернативной связью. В случае, если не будет интернета, не будет мобильной связи, наши предприятия критической инфраструктуры, районные администрации, все те, от кого зависит обеспечение жизнедеятельности города, будут иметь связь между собой, будут координироваться. Это осуществляется с помощью ГСЧС Украины, — подчеркнул Пантелеев.

Он отметил, что эта альтернативная связь находится в рабочем состоянии, что подтвердила вчерашняя проверка.

Сейчас также разрабатывается новая система связи, которая должна заменить уже в этом году действующую. В КГГА обещают, что она будет более технологичной, современной и удобной.

Кроме того, в ближайшее время в Киеве презентуют новую систему оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций. Как объяснил Пантелеев, нынешняя система оповещения строилась еще в советское время и устарела. При разработке же новой в качестве примера взяли системы, действующие в США и странах Евросоюза.

– Это автономные громкоговорители, которые могут работать, когда вообще не будет ни Интернета, ни какой-либо связи, ни электроэнергии. То есть работать определенное время автономно. Они имеют свою систему управления, – объяснил замглавы КГГА.

Первую очередь этого проекта планируют воплотить в жизнь уже в 2022 году.

Пантелеев также призвал жителей столицы заранее поинтересоваться, где расположены ближайшие укрытия. Соответствующая карта размещена на сайте КГГА.